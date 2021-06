Magdeburg neu entdecken!

Tagesfahrt - Sonntag, 11. Juli 2021 - Magdeburg mit Bahn Nostalgie Reisen entdecken (BNR Freundschaftsreise)



Reisepreis ab verschiedenen Zustiegen im Vorharz (Broistedt, Salzgitter, Braunschweig): 39,- € p.P.



Exklusiv Angebot:



Schifffahrt auf der Elbe

Kombinierte Stadtrundfahrt/Rundgang

Gutschein 10,- Euro für das Steakhaus Toro-Grosso

Prädikat: Lehrreich!



Ihre Tagesfahrt führt Sie in die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Magdeburg ist mit rund 240.000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des Bundeslandes.Zuerst erreichen Sie den Anleger der Weißen-Flotte von Magdeburg, hier erleben Sie eine Schifffahrt auf dem Fluss Elbe. Bestaunen Sie Magdeburg vom Wasser aus und hören Sie, was der Kapitän Ihnen zu berichten weiß. Nach dieser spannenden Schifffahrt starten Sie zu einer Stadtrundfahrt in Magdeburg. Auf dieser sehen Sie wichtige Sehenswürdigkeiten und Ihre örtliche Reiseleitung versorgt Sie mit Informationen zu Geschichte und Gegenwart der Stadt. Sie sehen unter anderem das Elbe-Panorama mit dem Dom, das Gründerzeit-Viertel, die Universität und den BUGA-Park von 1999. Nach der Rundfahrt starten Sie Ihren Rundgang im Dom-Viertel, dem Herz der Stadt. Im Magdeburger Dom befindet sich das Grab von Otto dem Großen.Den erlebnisreichen Tag lassen Sie bei einem saftigen Steak oder anderen Gerichten der vielseitigen Speisekarte auf der Terrasse vom Steakhaus Toro-Grosso direkt am Ufer der Elbe ausklingen.