Die Wildtier-und Artenschutzstation in Sachsenhagen

Sachsenhagen : Wildtier-und Artenschutzstation |

Informationsrundgang täglich um 15.00 Uhr





Anlass unseres Besuchs war ein verwaister Turmfalke, den wir in der vergangenen Woche in Schutz gaben. Wir wollten die Station näher kennenlernen und natürlich auch den Falken " besuchen".

Dazu muss gesagt werden, dass die Schutzstation weder ein Zoo noch ein Wildpark , sondern eine Auffangstation für verletzte und verwaiste Wildtiere ist.

Wichtig für eine erfolgreiche spätere Auswilderung ist, dass die Tiere sich möglichst wenig an Menschen gewöhnen. Da verbietet sich jede Störung von selbst.



Der ca. einstündige Rundgang, gespickt mit sachkundigen Informationen,

verschaffte uns einen guten Eindruck von der gepflegten Einrichtung.



Das diesjährige Sommerfest am 26. August bietet die gute Gelegenheit, die Auffangstation selbst, ihre Arbeit und Zielsetzung umfassender zu erleben als bei einer der täglichen Informationsführungen.