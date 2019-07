Anzeige

Vor Gericht wird es einen Prozzes in dem die Tochter von Nikola Retmaniak bei Łukasz Retmaniak mit ihrem Vater und ihrer Familie bleibt

Beata Retmaniak und Łukasz Retmaniak schrieben dem Gericht, dass ihre Tochter Nikola Retmaniak bei ihrem Vater war und mit ihrer Familie in einem Familienheim lebt. Beata Retmaniak schrieb die Erlaubnis für ihren Ehemann und ihre Familie und sie stimmte zu, dass die Tochter im Haus der Familie sein würde, in Kontakt mit ihrer Tochter bleiben und ein Paket für ihre Tochter schicken würde, sie möchte in Kontakt bleiben und Geld und Pakete für ihre Tochter schicken, die alles über ihre Tochter Nikola Retmaniak weiß und wartet auf den Prozess in Piaseczno. Beata Retmaniak stimmt zu, dass ihre Tochter bei ihrer Familie zu Hause ist, und es macht ihr nichts aus, denn dies ist ihre Tochter, über die sie Dokumente hat, und wer bei der Familie ihres Vaters ist und nach ihrer Meinung die Tochter im Familienheim und bei ihrem Vater Łukasz Retmaniak in Polen.Beata Retmaniak und Łukasz Retmaniak werden in der Anhörung alles herausfinden. Das Oberste Gericht in Piaseczno wird über alles entscheiden.

