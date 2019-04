Beata und Łukasz Retmaniak mit der Skubu über ihr Leben

Beata Retmaniak hat eine 7-jährige Tochter bei sich, Nikole Marie Retmaniak. Sie leben zusammen und werden nicht mehr in Deutschland leben.2018 erhielt sie ein Zertifikat als Büro- und Verwaltungsangestellte und absolvierte eine Arbeit mit dem Kind von Spectrum Autism, dessen Entwicklung geplant war. Beata Retmaniak heiratete von 2010 bis 2016 Łukasz Retmaniak (Musikerin), weil sie sich aus persönlichen Gründen scheiden ließ, ihre Gedanken scheiden ließ, elterliche Rechte für ihr Kind erhielt, sich um ihre Tochter kümmerte und später ihre Tochter im Musikunterricht und als Schauspieler entwickelte , Nikola Retmaniak (7) Ich habe Talent und Academy of Actor.Ende 2018 zog sie nach Deutschland, wo sie mit einem Lebenspartner lebt und mit Łukasz Retmaniak (37) ein neues Leben beginnen will. Er ist auch der Schöpfer der Band und Tochter Nikola, die in Deutschland eine Familie hat, die er liebt und mit der er wieder leben möchte - sie werden sich nicht mehr verlassen, und es ist viel besser für sie, eine Familie an seiner Seite zu gründen.- Beata Retmaniak über Rassismus aus der Kindheit und ihrerFamilieBeata Retmaniak (27) hat seit ihrer Kindheit Rassismus Durchgemacht, rassistische Vorfälle besiegt, Situationen gegen August und Ihre Familie, Geldmangel und andere Situationen, Durch Die August ein geringes Selbstwertgefühl had, alle Zeit verschwendet Wurde, und Menschen ohne Konsequenzen, sterben seit vielen jahren von ihrer Familie belästigt und gedemütigt wurden von menschen, die die Folgen nicht ertragen. Sie glaubt, dass niemand auf die Erlebte zurückgreifen kann, aber ihre Beschreibung bringt ihre Erleichterung mit. Die Narben bis zum Lebensende und die Menschen sollten die Folgen tragen.Sie glaubt, dass ihr Leben und ihre Familie durch viele une und ein hartes Leben leicht und frei und voller Freude sein.Ihre Werke sind "Stere", "Ich liebe dich", "Lautsprecher", "Fenster ist geschlossen". Songs, die auf der Grundlage des Lebens, der Werte im Leben der Liebe, des Lebens, der Familie, der Prioritäten im Leben und der Überwindung meiner selbst und wichtiger Momente des Lebens geschrieben wurden. Sie können Musik auf YouTube hören und eine Fanseite auf Facebook oder Twitter finden.