Beata Retmaniak Skubu: Übergabe des Kindes an Nikola Retmaniak an Łukasz Retmaniak

Beata Retmaniak (27l) und Luke Retmaniak (37l) wird ein Gerichtsverfahren haben den Vater Luke Retmaniak in der Kinderbetreuung Nikola Retmaniak zu betrauen. Nach der Scheidung war das Kind mit seiner Mutter Beata Retmaniak und hob ein Kind von Geburt an eine Sache für die Wiederherstellung der Rechte an die vollen Rechte an das Kind Nikola Retmaniak (8L) für Retmaniak Lukes Vater Nikola Retmaniak begrenzt sein wird, weil er mit seinem Vater und seiner Familie sein will. Beata Retmaniak betraute ihn in der Obhut des Kindes Nikole Retmaniak und verteilte entsprechend pflegen Kontakte etwas weniger, weil sie in der gleichen Stadt leben nicht und versteht, dass er mit seiner Familie und mit seinem Vater und ist mit seiner Familie glücklich. Das Kind will mit seinem Vater sein, sie in Harmonie verlassen und Kontakt mit dem Kind erhalten und hat in der Familie zu Hause mit seinem Vater Luke Retmaniak Fall wird vor Gericht und alle in der mündlichen Verhandlung erfahren sein gewesen, will die Mutter des Kindes Beata Retmaniak, um sicherzustellen, dass der Vater des Kindes voll gewährt wurde die Rechte des Kindes, fragt er równnież für sie in den Schriften des Gerichts selbst und elterlichen Rechte nicht verlieren wollen, sie in die Obhut der Vater des Kindes Retmaniak Luke und seine Familie anvertraut und machte diesen Moment pisma.Na Beata Retmaniak will, um ihre Gesundheit kümmern und will ein normales Leben leben Nikola Retmaniak will mit seinem Vater sein, die Mutter Beata Retmaniak nie zu schade war, weil sie glaubt, dass das Kind mit Luke Retmaniak bleiben soll und ist glücklich mit seinem Vater und sein Retmaniak Luke rodzinie.Beata Retmaniak fühlt sich gut an will wachsen und will leben normalerweise.

