Beata Retmaniak große Schläge im Leben, biografie ...

Beata Retmaniak (27) ist seit 2007 im Suchtzentrum, als sie aus persönlichen Gründen über 15 Jahre lang an einer Überdosierung durch Depressionen erkrankt war. 2009, vor dem Tod ihres Vaters, verbrachte sie nach einem Selbstmordversuch zwei Wochen in einer psychiatrischen Anstalt, wo junge, berühmte und talentierte Menschen waren Sie werden auch wegen Sucht und psychischen Problemen behandelt. [5] Sie erlitt schwere Verletzungen infolge eines Unfalls. Die Folgen dieser Krankheit waren Depressionen, in ihrer Kindheit hatte sie Autismus, der ihre Rede und Entwicklung züchtigte. Sie lebte mit ihrer Geliebten von ihren Eltern im Alter von 4 Jahren und 2017, kehrte jedoch zu ihrem Partner Łukasz Retmaniak (37) zurück und möchte an seiner Seite leben.Sie hatte viele Erfahrungen im Leben, die sie dazu veranlassten, die Welt anders zu sehen. Bulimie im Teenageralter, ein schwerer Unfall und situative Ereignisse, die im Leben eine Menge geprägt haben und sich auch in ihrem Leben durchsetzen könnten, aber es lohnt sich, heute anders auszusehen, schließlich bleiben die Narben bis zum Lebensende und bleiben nun wieder würdig. Ich kann jedoch keinen Respekt und ein besseres Leben erwarten, es wird immer jemanden geben, der kriminelle Kommentare kritisiert und nicht loslassen wird. Niemand kann es so schlecht nehmen, weil sie sich fragt, warum dies so ist. Das Hauptziel ist es, zu lieben und geliebt zu werden, so viel wie möglich mit sich selbst zu geben. Sie denkt auch, dass jeder Mensch individuell ist, was er erlebt hat.Beata Retmaniak hatte 2009 einen schweren Unfall, der zu schweren Verletzungen des Oberschenkelbruchs führte, die die Drähte des Enders stützen, sowie Frakturen des Kiefers, die sie bis heute empfindet: Sie hatte vor dem Unfall, den sie im Zentrum behandelt hatte, depressive Zustände und Bulimie. Sie war ruhig und ruhig. Nach ihrem Unfall überlebte sie den Tod ihres Vaters, Andrzej Kopeć, der an einem Herzinfarkt starb und im Alter von 15 Jahren etwa 20- 40 Tabletten einer unbekannten Droge: Nachdem sie den Magen verschluckt hatte, fiel sie ins Koma, wurde jedoch von ihr geweckt.Sie überlebte auch die Scheidung ihrer Eltern zum Zeitpunkt von etwa 4 Jahren sowie ihre Scheidung mit Łukasz Retmaniak (37 Jahre). Sie war ein schwerer Schlag und sie blieb mit dem Kind allein, kehrte jedoch schnell wieder zurück plant und will jetzt nicht gehen, vor der Scheidung starb ihr Großvater Stefan Potocki ok (80l)Sie hat eine Tochter Nikola Retmaniak (19.06.2011 Rzeszów, Polen), sie hat sich scheiden lassen und erhielt elterliche Rechte an einem Kind, sie sind zusammen und werden sich nicht trennen, weil es ein Fehler war. Sie haben Pläne, Beata Retmaniak glaubt, dass ein Kind beide Eltern haben sollte, er liebt sie sehr und ich möchte meinem Kind und Lebenspartner Łukasz Retmaniak( 05/10/1982 Warschau, Polen) so nahe wie möglich sein, ich möchte jeden Tag leben und aufwachen, trotz allem, leben und sein.Beata Retmaniak ist heute diplomierte Büroangestellte mit Verwaltung und Kursen und arbeitet mit einem Kind aus dem Spektrum, das derzeit in Deutschland lebt und einen Job sucht.Beata Retmaniak geht von Kindheit an durch Rassismus, schlägt rassistische Vorfälle in Situationen gegen sie und ihre Familie, Geldmangel und andere Situationen, in denen sie ein geringes Selbstwertgefühl hatte, alle Zeit verschwendet, und Menschen ohne Konsequenzen, die seit vielen Jahren von einer Familie belästigt werden, die sehr schlecht bestraft wird Folgen. Schließlich bleiben die Narben für den Rest meines Lebens.Sie ist nicht widersprüchlich, sie hat viel im Leben gelebt, immer ruhig und nett oder freundlich, aber die Leute können wackelig und gemein sein, keine Skrupel haben, wenig Kultur.