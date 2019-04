Beata i Łukasz Retmaniak über ihre Tochter Nikola Retmaniak und ihre Karriere

Retmaniaks Karriere begann im Fernsehprogramm der 9. Ausgabe von Got Talent mit der Band Gabcia und Friends unter der Leitung von Herrn Waldemar Wywrocki, wo sie 3 Mal erhieltenvon der Jury von Augustin Agurolla, Małgorzata Foremniak und Agnieszka Chylińska. Sie besuchte Musikunterricht unter Aufsicht des Teamleiters Waldemar Wywrock. Dann schaffte sie es, auf dem Filmset von Tomasz Szafrański Rock n Roll Eddie aufzutreten, wo sie als Showgirl auftrat. Neugierig lernte sie das Filmset kennen.Retmaniak war auf Castings bei Minimini + Wygi-bajki, Myszka und Paski, sie nahm an Wettbewerben und Castings teil, sie besuchte die Actors Academy, wo sie Unterricht hatte und nahm an einer Fotosession für den Kalender 2017 teil.Nikola Retmaniak war am 19.06.2011 das einzige Kind, das Beata Retmaniak geb. (Kopeć) und Łukasz Retmaniak geboren wurde. Sie ist mit ihrer Mutter im polnischen Rzeszów aufgewachsen und nun auch an der Seite ihres Vaters in Deutschland. Als ihre Eltern sich scheiden ließen, war sie ungefähr 5 Jahre alt. Sie ist ein Einzelkind.Nikola Retmaniak (7 Jahre) verdächtigt Adhd und routinemäßig Ärzte zu besuchen.Ist ein unabhängiges, gesundes, talentiertes Kind. Siehe auch:und auf YouTube-Performance Gabcia i Przyjaciele Got Talent IX Edition