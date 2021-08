WORLD-BOXING-LEAGUE-Titelkampf in Saarbrücken

WORLD-BOXING-LEAGUE-Titelkampf in Saarbrücken2. FIGHTNIGHT am 18.09.2021Team Alexander Lorch knüpft an ihre letzte Veranstaltung an, freut sich Euch mitzuteilen, das am 18.09.2021 eine weitere Fightnight stattfindet. Wir planen eine Profi-Boxgala, mit 2 K1-Kämpfen (Muay Thai Jägersfreude Tus e.V.) im Vorprogramm. 6 Profi-Boxkämpfe werden dargeboten mit Alexander Lorch, Yannik Gödicke und anderen Kämpfern.Im Hauptkampf geht es für Alexander um einen WORLD-BOXING-LEAGUE -Titelkampf, der ihn dann in den Ranglisten weiter nach vorne bringen wird. Freuen wir uns auf den 18. September in der Scharnhorsthalle Saarbrücken, Scharnhorststraße 12, 66119 Saarbrücken.In wenigen Tagen beginnt der Kartenvorverkauf, Ticketpreise und Tickethotline werden dann in den einschlägigen Boxsportgruppen, Foren, und Seiten bekannt gegeben.