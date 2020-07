Das Warten hat ein Ende. PROFI-BOXEN in Saarbrücken

Das Warten hat ein Ende. PROFI-BOXEN in SaarbrückenDas Boxteam Lorch gibt bekannt: Endlich können wir den Termin für unsere Boxveranstaltung bekannt geben. Die Veranstaltung findet am 12. September 2020 in der Scharnhorsthalle, Scharnhorststr. 12 in 66119 Saarbrücken statt. Im Rahmenprogramm treten die Sportler des Muay Thai Club Jägersfreude an. Den Zuschauern werden Profiboxkämpfe vom Feinsten geboten. Mit dabei der Lokalmatador Alexander „Hier kommt Alex“ Lorch im Hauptkampf, sowie den Boxern Yannik Gödicke und Haidar Warda. Die Gegner werden zeitnah bekannt gegeben.Alle bisher erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.Wir bitten die Corona-Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften zu beachten (Desinfektion, Mund- und Nasenschutz sowie Abstandshaltung) Sollten etwaige Änderungen der Schutzmaßnahmen bekanntgegeben werden, informieren wir sie in den einschlägigen Boxsportgruppen- und Seiten.