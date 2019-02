Testbericht: moulinex Multifunktionsküchenmaschine Volupta von Lidl 

Kochen wird mit verschiedenen Artikel und Maschinen für die Küche immer einfacher. Der Discounter Lidl hat seit dem 15. Januar eine vielseitige Küchenmaschine im Angebot. Was kann die alles?

Dieses Zubehör ist dabei

Wer gerne kocht und bäckt verbringt dementsprechend auch viel Zeit in der Küche. Dieser freut sich aber auch über Geräte, die das Arbeiten in der Küche einfacher und schneller machen. Mittlerweile gibt es sehr vielseitige Geräte, die alles können. Die Multifunktionsküchenmaschine von moulinex kann zwar nicht alles, aber sie ist durchaus für die verschiedensten Gerichte geeignet. Denn sie hat fünf Zubereitungsprogramme. Mit der Maschine lassen sich folgende Programme einstellen: Köcheln, Suppe, Dampf, Dessert und Aufwärmen. Egal ob Vorspeise, Hauptgang oder Dessert, mit dieser Maschine lässt sich ein ganzes Menü zubereiten. Außerdem gibt es eine automatische Warmhaltefunktion. So bleiben die Gerichte über eine längere Zeit warm und genießbar. Wer Cocktails oder ähnliches für eine Party machen will und gecrushtes Eis haben will, ist mit dieser Küchenmaschine auch gut bedient. Denn sie hat auch eine Eiscrushfunktion.Die Küchenmaschine ist nicht nur vielfältig, sondern auch einfach zu bedienen. Nach nur zwei Knopfdrückern ist sie einsatzbereit. Außerdem hat sie ein Fassungsvermögen von drei Litern. Auch etwas umfangreichere Gerichte lassen sich also problemlos zubereiten oder warmhalten. Die Maße betragen: B 20 x H 39 x T 32 cm. Also eine recht handliche Maschine. Das Zubehör ist genauso umfangreich wie die Maschine selbst. Es werden Schneidescheibe, Mixer, Schaumschläger, Knetschaufel und Dampfkorb mitgeliefert. Für Koch- und Backfans ist die Küchenmaschine also auf jeden Fall etwas. Für 230 Euro gibt es die Maschine bei Lidl seit dem 15. Januar im Angebot. Achtung: Das Küchengerät lässt sich nicht im Einzelhandel erwerben, du kannst es nur online kaufen.