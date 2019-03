Anzeige

In den Frühlingsferien nach Würzburg

Würzburg, die schönste Verbindung von Historie, Kultur und Wein. Die Residenz- und Universitätsstadt, malerisch gelegen zu beiden Seiten des Mains, glänzt nicht nur mit lebendiger Atmosphäre und liebenswürdigem Charme. Berühmt ist sie auch als Zentrum des fränkischen Weinanbaus und nicht zuletzt als Stätte außergewöhnlicher Sehenswürdigkeiten.



Alte Bischofs- und junge Universitätsstadt: Würzburg gilt als Barockstadt mit südlichem Flair und fränkischer Gemütlichkeit. Meisterwerke der Baukunst aus verschiedenen Epochen prägen ihr Bild, Kunst, Kultur und Frankenwein gehören zum Würzburger Leben und verbreiten eine mit allen Sinnen fassbare Atmosphäre. Würzburg lädt zu einer hin- und mitreißenden Entdeckungstour durch Zeiten und Stile: Schon von Weitem weisen die zwei aufstrebenden Türme des Domes St. Kilian den Weg zur Stadt. Von Bischof Bruno 1040 erbaut, ist er mit einer Gesamtlänge von 105 Metern das viertgrößte romanische Kirchengebäude Deutschlands. Auch das UNESCO-Welterbe Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz und die Festung Marienberg sind als Wahrzeichen Würzburgs weithin bekannt, ebenso wie die 180 Meter lange Alte Mainbrücke mit ihren imposanten Heiligenfiguren. Ein anderes Wahrzeichen der Stadt ist die Lage: anmutig zu beiden Seiten des Mains und inmitten von idyllischen Weinbergen, schon ein Grund für sich, Würzburg zu besuchen. Ein weiterer ist der Wein, der hier wächst. Der Bocksbeutel in seiner typischen flachen, seitlich gewölbten Flasche ist so etwas wie das Markenzeichen der ganzen Region. Ob die Flaschenform von der klassischen Feldflasche kommt, weiß man nicht so genau, aber sie hat einen großen Vorteil: Bocksbeutelflaschen können nicht wegrollen. Urige Lokale und traditionelle Weinstuben mit regionaler fränkischer Küche, aber auch internationale Spitzenrestaurants gibt es überall. Dass man hier einen Bocksbeutel zum Essen bestellt, ist ganz selbstverständlich – sonst wäre man nicht in Würzburg.

Gefällt mir