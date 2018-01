Wer wird Miss Saarland 2018?

In zwei Tagen steht bereits der Vorentscheid an. Die Wahlen für Miss Saarbrücken stehen an. Die Frage wird wie jedes Jahr sein, wer das Saarland für die kommende Miss Germany Wahl vertritt.

Die Vorentscheidung am 13. Januar

Die Miss Rheinlandpfalz wurde bereits gewählt. Gewinnerin Laura Herter belegte den ersten Platz, den zweiten Jasmin Rosenbach und der dritte Platz ist Patrizia Sanchez. Doch für die Miss Saarland bleibt es weiterhin spannend. Jährlich treten hübsche Kandidatinnen gegeneinander an, um sich für die Wahl der Miss Germany zu qualifizieren. Wer wird sein Bundesland vertreten und die Miss Saarland 2018 werden?Bereits seit dem 19. Dezember 2017 läuft die Anmeldung. Seitdem konnten sich die hübschen jungen Frauen und Männer für das Miss/Mister Saarland bewerben. Am 13. Januar stand der Vorentscheid an. Aber wer genau hat das Zeug dazu? Immerhin ist Konkurrenz ziemlich groß und jeder möchte die begehrte Krone bekommen. Es wird auch 2018 wider eine harte Entscheidung bei der "Miss Saarland" Wahl...