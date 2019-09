Weihnachtsmärkte Saarland: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Das kleinste Bundesland Saarland kann sich mit seinen vielen schönen Weihnachtsmärkten auch sehen lassen. Der Marktplatz in Saarlouis verwandelt sich in der Weihnachtszeit zu einem kleinen Weihnachtsdorf mit Kunstschnee, am Weihnachtsmarkt in Sankt Ingbert gibt es ein Christmas Open Air, Das und vieles mehr ist auf den unterschiedlichen Adventmärkten geboten. Alle wichtigen Informationen zu den Märkten sind hier zusammengefasst.Schloss-Weihnachtsmarkt Alt-Saarbrücken: 30.11. - 01.12.2019Nantester Pl., Kirch- / Altneugasse, Schlossbergstraße & SchlossplatzKaltnaggischer Weihnachtsmarkt Herrensohr: 30.11.2019Kirche Herrensohr, Karlstraße 65Christkindlmarkt Saarbrücken: 25.11. - 23.12.2019St. Johanner Markt & BahnhofstraßeScheiber Adventsmarkt: 30.11. - 01.12.2019FriedenskircheWeihnachtsmarkt Völklingen-Fürstenhausen: 06.12. 08.12.Weihnachtsmarkt Völklingen-FürstenhausenWeihnachtsmarkt St. Ingbert: 20.12. - 22.12.2019FGZ KaiserstraßeWeihnachts- & Mittelaltermarkt St. Wendel: 07.12. 15.12.2019SchloßstraßeWeihnachtsmarkt Saarlouis: 25.11. - 23.12.2019Kleiner MarktMerziger Weihnachtsmarkt : 28.11. - 24.12.2019am StadthausMerziger Nikolausmarkt: 30.11. - 01.12.2019Pfarrkirche St. Peter, KirchplatzChristkindlmarkt Blieskastel: 06.12. - 08.12.2019Paradeplatz