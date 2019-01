Verkaufsoffener Sonntag Saarbrücken 2019

Hier findet sich eine Übersicht von allen verkaufsoffenen Sonntagen in Saarbrücken 2019:

Mehrmals im Jahr öffnen Geschäfte in Saarbrücken am Sonntag ihre Türen. In diesem Jahr 2019 laden die Einzelhändler das erste mal am 14.April zum ersten verkaufsoffenen Sonntag ein. Eine gute Möglichkeit um Geschenke umzutauschen, Gutscheine einzulösen oder im Sale weiter zu shoppen. Zudem interessant ist die lange Einkaufsnacht in Saarbrücken am 07.12.2019, an der die Geschäfte bis um 24 Uhr in der Regel geöffnet haben.Im Folgenden eine Übersicht über die verkaufsoffenen Sonntage dieses Jahr 2019:14.04.2019: 1. Verkaufsoffener Sonntag06.10.2019: 2. Verkaufsoffener Sonntag03.11.2919: 3. Verkaufsoffener SonntagDie Geschäfte sind an diesen Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Wir wünschen schon einmal viel Spaß beim Einkaufen in der Landeshauptstadt Saarbrücken!Informationsquelle: www.sonntagscout.deBildquelle: Sonpichit Salangsing / Shutterstock.com