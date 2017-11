Verkaufsoffener Sonntag Saarbrücken 2018

Hier sind die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage in Saarbrücken im Jahr 2018.

Viermal pro Jahr finden in der Saarbrücker Innenstadt Sonntagsöffnungen statt. Im Jahr 2018 laden die Einzelhändler bereits am 7. Januar zum ersten verkaufsoffenen Sonntag ein. Eine gute Gelegenheit um Gutscheine einzulösen, Geschenke umzutauschen oder zu attraktiven Preisen sich noch mit Winterartikeln einzudecken. Außerdem wird in der Adventszeit jedes Jahr eine lange Einkaufsnacht (Shopping bis 24 Uhr) veranstaltet.Viel Spaß beim Bummeln und Einkaufen in der saarländischen Landeshauptstadt.07.01.2018: 1. Verkaufsoffener Sonntag25.03.2018: 2. Verkaufsoffener Sonntag30.09.2018: 3. Verkaufsoffener Sonntag04.11.2018: 4. Verkaufsoffener SonntagDie Geschäfte sind an diesen Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Die lange Einkaufsnacht (die Läden in der Innenstadt haben bis 24 Uhr geöffnet) ist am 08.12.2018.Informationsquelle: www.sonntagscout.deBildquelle: Sonpichit Salangsing / Shutterstock.com