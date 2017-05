Ausflugstipps am Vatertag 2017 im Saarland

Laut Wetterbericht soll es am Donnerstag, den 25.05 schönes Wetter werden. Und an diesem Tag ist auch Vatertag. Somit stellt sich uns die Frage: Was gibt es für Ausflugsmöglichkeiten im Saarland?

Die Saarschleife und die Cloef

Am Vatertag sollte man natürlich was mit seinem Vater unternehmen. Dabei kann man in viele verschiedene Restaurants oder Bars gehen. Auch daheim bleiben und dort mit Brettspielen, Essen oder sonstiges einen schönen Tag verbringen, wäre eine Option. Doch da es laut Wetterbericht ein sonniger Tag werden soll, kann man die Zeit auch genauso draußen an der frischen Luft verbringen. Doch welche Möglichkeiten gibt es dafür im Saarland?Eine Möglichkeit wäre ein Besuch des Saarbrücker Zoo. Dort gibt es einige Tierarten, einen Streichelzoo sowie Ponyreiten und eine Nachtführung. Oder wie wäre es mit einer Besichtigung des Saarbrücker Schlosses? Auch an der Saarschleife kann man das gute Wetter am Vatertag genießen. Sie ist ein Durchbruchstal der Saar durch den Taunusquarzit und gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Saarland. Dabei lässt sie sich am besten von der Cloef aus betrachten, welche ein felsiger Aussichtspunkt im Scheitel der Saarschleife ist.Noch keine Geschenkidee?gibt's einige Ideen!