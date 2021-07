Die Mörder sind unter uns...

Hildegard Knef.Es ist pure Realität im real existierenden Deutschland, in einer deutschen Stadt mit NamenWieder hat eine "Fachkraft", die die "Zarin" in Berlin aus humanistischen Gründen nach Deutschland geholt hat mit "fachlicher Perfektion" vielfaches, schreckliches Leid über friedliche deutsche Familien gebracht.Und wieder höre ich den stereotypen Slogan des Rechtsstaates:der Täter (Nein > der Mörder!) ist polizeilich bekannt und hat psychische Probleme...Nach Aussagen des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) sei der Mann schon seit langer Zeit gewaltbereit aufgefallen! Bei der Einordnung der Tat ( Nein > vielfachen Mordes!) schließt Herrmann einen islamistischen Anschlag nichr aus.Und wieder durfte ein "Polizeibekannter" sein teuflischen Werk verrichten...Ein Einzellfall? Mitnichten!Bei einem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 hat ein islamistischer Terrorist 12 Menschen getötet und 67! zum Teil schwer verletzt.Weitere chronogische Aufzählungen solcher "Taten" erspare ich den Lesern.Der Islamist, der in Würzburg drei Menschen getötet und viele schwer verletzt hat, die zum Teil lebenslängliche! Schäden davontragen werden, hat nach Aussage der Polizei in einem Kaufhaus ein Messer "genommen" > Wow > nicht gestohlen, was für ein vorbildlicher Bürger! Respekt!Bei seiner mörderischen Tat soll der Attentäter "Allahu Akbar" (Allah ist groß) gerufen haben. Das sollen Menschen im arabischen Sprachraum rufen, wenn sie "Glücksmomente" haben. Was für eine Perversität...Und dieser Mann steht nach Aussage unseres Rechtsstaates unterSchutz. Das heißt, er konnte stichhaltige Gründe dafür erbringen, dass ihn in seinem Herkunftsland Lebensgefahr droht!! Er kann deshalb auch nicht aus humanitären Gründe ausgeliefert werden!Den Schutz seines Lebens "genießt" er deshalb in Deutschland. Das hielt ihn nicht davon ab, seine deutschen Mitbürger, deren Leben er verdankt, zu töten.P.S. Kann man in deutschen Städten noch ohne Angst einen Bummel machen?