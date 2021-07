"Schach" dem Schmetterling

Als ich heute früh mein Auto aus der Garage fahren wollte um mit meimem Hund in mein stilles Waldrevier zu fahren, entdeckte ich auf der rechten Tür einen Schmetterling in Morgenstarre. Offensichtlich war es ihm oder ihr noch zu kalt um das "Tageswerk" zu beginnen.Was machen? Ich fuhr das Auto aus der Garage. Er oder sie saß immer noch . Vorsichtig nahm ich den Schmetterling zwischen zwei Finger und trug ihn auf die Hecke neben der Garage. Kaum hatte ich ihn oder sie (sch...ß Gender) abgesetzt, flog er oder sie auf die Motorhaube meines Autos. Offensichtlich hatte es ihn oder ihr die blaue Farbe meines Autos angetan.Tagfalter besitzen nämlich einen ausgesprochenen Farbensinn.Jede Schmetterlingsart hat in ihrem bevorzugten Blütenfarbgebiet eine bestimmte Lieblingsfarbe. Dieses Verhalten wird durch den Instinkt bestimmt. Bei meinem "Autofalter" ist es die Farbe blau.Erst als er oder sie die Flügel auf der Autohaube entfaltet hatte, habe ich erkannt:Es ist einSchon lange habe ich diesen Falter nicht mehr zu Gesicht bekommen!Die namensgebende schwarzweiße Schachbrettzeichnung auf der Oberseite der Flügel macht den Schmetterling zu einer unverwechselbaren einheimischen Schmetterlingsart. Der Falter gehört zu der Familie der Edelfalter.Ich habe den Falter aus drei verschiedenen Perspektiven auf meinem Kameraspeicher verewigt...