Ein beonders liebreizender Sympathieträger ist Vogel des Jahres 2021 * Das Rotkehlchen*

Im Verhalten unaufdringlich, in den Bewegungen ausgeglichen harmonisch, im großäugigen Blick neugierig und in der Gestalt ein kurzhalsiges Federbällchen, wirkt es auf die menschlichen Empfindungen überaus anziehend.Mit all diesen Eigenschaften gehört es zu einem der beliebtesten und populärsten Vögel, die bei uns vorkommen. Seine zate Stimme mit deren Warn-und Drohlauten strahlt etwas Ansprechendes aus. Die Gesangsstrophe von rührender Klangschönheit bildet ein abwechslungsreiches Gemisch gepreßt wirkender Laute und einer Reihe verhalten vorgetragener, perlender Triller, in denen auch einzelne Pfeiflaute als Stielelemente enthalten sind.Das Rotkehlchen hört man als Spätsänger auch dann noch, wenn andere Vögel längst schlafen gegangen sind. Sein Lied vermittelt besonders in einsamer Waldabgeschiedenheit eine wehmutvolle, teilweise schwermütige Stimmung. Das hinterlässt bei dem Zuhörer einen tiefen, bleibenden Eindruck.Das Rotkehlchenpaar brütet zweimal im Jahr. Das Nest baut das Rotkehlchen in mancherlei Vertiefungen und Halbhöhlen in Wald und Flur.Manche Rotkehlchen überwintern bei uns und sind immer gern gesehene Gäste an den Futterhäuschen.An der Vogeluhr bitte Rotkehlchen aussuchen.