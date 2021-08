Die Schönheit der Tiere...

Ein Rappen weidet an einem friedlichen Morgen zwischen den Teichen im Europäischen Vogelschutzgebiet Plothener Teiche in Thüringen.Begeistert und beeindruckt von der graziösen und zugleich kraftvollen Darstellung des Rappens griff ich zur Kamera.Besonders zu beachten und zu bestaunen ist die filigrane Bewegung, der sich in sekundenschnelle bildich veänderte.Ausdruck als Zeichen für den Genuß des schmackhaften Grases oder der Lebensfreude, oder beides, so könnte man es empfinden...