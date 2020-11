Mitmachaktion : Deutschland ist schön

Erfurt ist weltbekannt durch seinen einmaligen Dom und der Krämerbrücke. Dabei ist der Petersberg, Hausberg der Erfurter, das viel ältere Artefakt.Schon zu Zeiten des Thüringer Königreiches seit 453 wurden hier wahrscheinlich germanische Götter angebetet. Später residierte König Karl der Große auf der Erfurter Höhe.Als der berühmte Bonifatius im Jahr 742 seinen Bischofssitz gründen wollte, musste er auf den Domberg ausweichen - der Petersberg war bereits besetzt.Um 1060 entstand auf dem Berg das Benediktinerkloster St. Peter und Paul, das in den Folgejahren mehrmals als Unterkunft deutscher Kaiser und Könige diente.Unter dem kurmainzischen Kurfürsten und Erzbischof Johann Philipp von Schönborn wurde Mitte des 17.Jahrhunderts das Gelände des Petersberges zu einer Stadtfestung, der Zitadelle Petersberg, ausgebaut.Am Südhang des Petersberges wird seit 1121 Wein angebaut. Es waren die Benediktinermönche vom damaligen Kloster, die den Erfurter Weinanbau ins Leben riefen.Es ist das kleinste Weinanbaugebiet Deutschlands.Durch die geschützte Lage und das milde Klima im Thüringer Becken mit durchschnittlich 1746 Sonnenstunden im jahr finden die Rebstöcke beste Voraussetzungen. In guten Jahren erreichen die Weine vom Petersberg Spätlese-Niveau.Die Rebanlage gehört zum Weinanbaugebiet Saale-Unstrut ("Erfurter Petersberg", offiziell im EU-Weinkataster eingetragen) und wird von der "Erfurter Weinzunft" gepflegt.Heute ist der Petersberg ein tausenfach besuchtes Ziel von Touristen aus aller Welt.Vom Berg hat man einen phantastischen Blick in alle vier Himmelsrichtungen auf die Landeshauptstadt Erfurt und das weite Thüringer Land.