Faszination Glas - poetisches Design und filigrane Fantasie

In einem tiefen Tal des Thüringer Schiefergebirges, an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze (Thüringen und Bayern), lebt und arbeitet die Thüringer Glaskünstlerin Susan Liebold.Durch sieben Berge, vorbei an sieben Schieferbrüchen und einem tiefverschneiten, märchenhaften Winterwald gelangt der Wanderer zum Atelier der Künstlerin, einem alten, mit viel Liebe neu gestalteten Backsteingebäude.In ihrem Atelier vereint die Künstlerin Licht und Glas zu bizarren, filigranen Strukturen.Eine Wandskulptur von Susan Liebold aus ineinanderfließenden recycelten Glasflaschen von Wiegand- Glas GmbH (Gebrauchtglashersteller) und Glasgespinnsten aus Borosilicatglas, von innen wunderbar beleuchtet, schmückt den Eingangsbereich der Rennsteighalle in Steinbach am Wald.Die Skulptur ist eine Homage an die Glasindustrie und Glaskunst im thüringisch-fränkischen Grenzgebiet.