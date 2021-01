Winterfreuden am Rennsteig

Auch ich liebe den Kammweg des Thüringer Waldes mit seiner abwechslungsreichen Landschaft in winterlicher Pracht. Und nicht anders empfindet es mein kleiner Freund, der Bolonka Zwetna, ein russisches Zarenhündchen.Schnee ist seine Welt. Und am Rennsteig hat er diese Pracht am Neujahrsmorgen für sich allein. Kein "feindliches" Hundchen ist an diesem frühen Morgen unterwegs und stört sein lustiges Spiel mit den Schneebällen, die ich ohne Unterlass werfen muß. Er springt mit ihnen um die Wette. Und seine feine Nase findet die Bällchen in der tiefsten Schneewehe. Im Nu ist er wie ein Schneemann mit Schnee bedeckt.Ich freue mich mit ihm und genieße die staubfreie, würzige Luft des Fichtenwaldes, die meine Lungen durchströmt.Am frühen Morgen haben wir uns auf dem Weg zum Rennsteig gemacht. Im Tal kein Schnee.Von Höhenmeter zu Höhenmeter hat sich die Landschaft immer mehr weiß verfärbt.Der Anblick ist fantastisch. Tief hängen die Schneewolken in den Bergen. Ab und zu lugt ein gelbblauer Sonnenstrahl hervor.Ein kleines, idyllisches Bergdörfchen schmiegt sich schützend an die Berghänge. Es strömt eine friedliche Ruhe aus.