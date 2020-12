Wie jedes Jahr *** mal andere Gedanken zum 2.Weihnachtsfeiertag.

Nach der friedlichen Revolution, die uns keiner der kalten Krieger in West und Ost zugetraut hätte, haben wir neue Vorbilder bekommen.Unser großer Freund und Vorbild UdSSR wurde durch die USA ersetzt, dem Land der "unbegrenzten Möglichkeiten", nachdem wir vorher begrenzt waren ;-))Nun kommen aber auch "begrenzte" und nicht gerade "gesegnete" Nachrichten aus den USA, die uns den Glauben an Menschlichkeit in den humanistischsten und freiheitlichsten Land aller Zeiten im Keime ersticken lassen.15 Millionen Kinder leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in Armut und leiden an Hunger. Das ist wirklich unbegrenzt!O du fröhliche...Nun wird manche*er sagen, ja die Corona- Krise ist schuld daran. Weit gefehlt, diesen Mißstand gab es schon lange vor Trump und der Pandemie! Rund 35 Millionen USA Bürger lebten schon vor der Corona-Krise von der Hand in den Mund. Laut der Organisation "Feeding America" sind es mittlerweile fast 50 Millionen Menschen, die nicht genug zu essen haben. Die Lebensmitteltafeln sind an ihren Grenzen der Versorgung angekommen!O du fröhliche...Die soziale Ungleichheit in den USA wächst von Jahr zu Jahr.Während die Vision des "American Dream" beinhaltet, dass alle Bürger*innen die gleichen Chancen auf die Realisierung des idealen Ziels US-amerikanischer Demokratie - "life, liberty and the pursiut of happiness" haben sollen - so die Unabhängigkeitserklärung von 1776 -, ist die gesellschaftliche Realität von einer wachsenden Kluft zwischen arm und reich geprägt. Die USA weisen die größte Einkommensungleichheit auf.O du fröhliche...Im Kernland der Weltwirtschaft hat sich diese Entwicklung im Zuge der Globalisierung weiter zugespitzt, zumal die USA eine neoliberale Wirtschaftspolitik ( ungeregelter, ungehemmter Kapitalismus) favorisiert und vorangetrieben haben.American First - aber nicht für jeden Bürger.O du fröhliche...Und gerade die Länder, die die Strategie des Neoliberalismus vorangetrieben haben, wie z. B. die USA und Großbritannien, werden von Corona mit am härtesten getroffen.Das neoliberale Entwicklungsmodell zeigt jetzt seine Probleme während der Pandemie, in dem wirtschaftliche Interessen den gesellschaftlichen übergeordnet wurden. Drei Krisen sind sichtbar: die Gesundheitskrise, die soziale Krise und die Demokratiekrise.O du fröhlicheDer Chefredakteur derschrieb in einem 2020 veröffentlichen Text: "Das Virus legt die Zerbrechlichkeit des Gesellschaftsvertrages offen."Der Text spreche sich für eine Änderung der politischen Richtung, für ein universelles Grundeinkommen und für höhere Vermögenssteuern aus. Man müsse, "um kollektive Opfer zu fordern, einen Gesellschaftsvertrag anbieten, der allen zu Gute kommt".Ein gesellschaftliches und politisches Umdenken ist notwendig. Die Pandemie ist ein Alarmsignal!!O du fröhliche...Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,eine saubere Umwelt, Frieden und Brot für alle, dafür sind wir 1989 auf die Straße gegangen, haben wir uns getäuscht? Müssen wir eines Tages wieder diesen Weg gehen? Der Zustand der Erde schreit danach...