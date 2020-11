Spätherbstpoesie - November

Dann tauche ich ein in den nebligen Herbstwald mit seinem unverkennbaren Duft nach Harz und Fichtennadeln. Man kann diesen Geruch kaum beschreiben. Tief atme ich durch. Ein betörender Hauch, der verborgen im Harz der Nadelbäume liegt, versetzt mich in eine nostalgische Vorweihnachtsstimmung.Verstärkt wird dieses Gefühl noch durch die bizarren Eisgebilde, die der Frost der vergangenen Nacht auf Bäume, Sräucher und Blätter hinterlassen hat. Väterchen Frost hat einen beeindruckenden filigranen Zauber über die Zweige der Weihnachtsfichten ausgebreitet.Ich sammle Fichtenzweige für die Weihnachtsdekoration. Das frische Harz an den Schnittstellen der Zweige macht den Duft des Märchenwaldes noch aromatischer. Ein intensives Gefühl der Freude am Leben erfüllt mich.Ich trete aus dem Wald heraus, schaue über die Berge. Ein einzigartiges Panorama der Weite tut sich auf. Nebelschwaden geben dem Ganzen eine mystische Atmosphäre. Der ganz eigene Zauber dieser Jahreszeit begeistert mich immer wieder...