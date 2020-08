Etwas streicht über meine Bettdecke, erst bedächtig, dann immer mehr. Ich schaue zur Seite. Da steht mein kleiner Hund vor meinem Bett mit einem Ausdruck im Gesicht als wenn er sagen wollte: "Komm steh auf Alter, wir wollen ins Revier".Ich schaue aus dem Fenster. Die Morgensonne lugt schon sachte über die sanften Berge des südöstlichen Thüringer Waldes. Die Wolken scheinen den Kamm des Waldes zu berühren. Es weht ein laues Lüftchen. Die abgekühlte Luft der Nacht wirkt belebend.Ein kurzes Frühstück.Dann hole ich nicht die Flinte vom Haken, sondern die Kamera, und streife mit meinem Hundchen durch das erwachende grüne Revier. Der Weg führt uns durch hohe Fichtenwälder und Waldwiesen auf dem Hausberg der Stadt. Leichter Frühnebel steigt aus dem Tal herauf. Langsam löst sich der Schleier und mein Blick schweift hinunter ins Tal.Plötzlich überquert ca. 50 Meter über mir ein Reh leicht und elegant wie eine Feder den Waldweg in Richtung Waldwiese.Ich prüfe den Wind. Er steht günstig für mich. Schnell mache ich die Kamera "schußbereit". Das Reh hat die Wiese erreicht. Es ist eine ältere Ricke. Nach allen Seiten sichernd bleibt sie einige Augenblicke stehen. Ihre "Lauscher" sind aufgestellt.Erst jetzt fühlt sie sich sicher und beginnt entspannt zu äsen. Das Reh ist ein Feinschmecker. Nur ausgewählte Gräser stehen auf seiner "Speisekarte".Die Ricke wechselt von Wiese zu Wiese. Und immer wieder sichernd im tiefen Gras verharrend.Es ist ein Genuß, dieses herrliche Geschöpf unserer Heimat zu beobachten.Langsam verlässt die Ricke das Wiesenrevier und zieht sich zum Schlafen und Wiederkäuen ins Unterholz des Fichtenwaldes zurück.Ein schöner, friedlicher Sommermorgen geht in der jungfräulichen Natur des südöstlichen Thüringer Waldes zu Ende.Hier ist die Welt noch in Ordnung.