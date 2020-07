Großmutter legte mir Duftsäckchen, gefült mit duftendem Lavendel unter das Kopfkissen. Der Lavendelduft hat eine beruhigende Wirkung und ließ mich friedlich schlafen. Einen Sandmann kannten wir damals noch nicht.Der Lavendel überzeugt die meisten Menschen auch mit seiner herrlichen Farbenpracht, besonders in Verbindung mit Rosen. Als Insektenfutter, und hier beonders für die Bienen ist der Lavendelnektar von großer Bedeutung. Der Lavendelhonig aus der Provence in Frankreich ist mit seinem lieblichen Geschmack eines der süßesten "Versuchungen". Die Provence ist großes Anbaugebiete von Lavendel. Der Lavendel hat die Kunst und Kultur dieser Region besonders beeinflußt.Lavendel gilt auch als eine der vielseitigsten und wirksamsten Heilpflanze. Er wird in der Naturheilkunde unter anderem bei Depressionen, Schlafstörungen, Stress sowie Zahnfleisch- und Mundentzündungen. verwendet.Schon die Römer benutzten Lavendel als Badezusatz. Lavendel leidet sich aus dem lateinischen Wort "lavare" ab, welches "waschen" bedeutet.Die Anwendung von Lavendel ist in vielen mittelalterlichen Kräuterbüchern nachzulesen.Die Blüten der Lavendel werden getrocknet, um daraus ätherische Öle zu gewinnen. Dieses wird in der Naturheilkunde und in der Schönheitspflege eingesetzt.Auch kulinarisch findet Lavendel Verwendung. Frisch oder getrocknet zu Fleisch-und Fischgerichten, in Desserts und Saucen.Der Lavendel ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Genießen wir seinen einmaligen Duft und seine zarte Blütenpracht...