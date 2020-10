Heut ist der Tag des 7.Oktober

Einst waren wir UNFREI, sagt man.Nach 40 Jahren wurden wir FREI.Last but not least hat sich just auch nochdervon"oben" mit einem Statement an dasehemalige und jetzige (un)Volk gemeldet. ;-))Nun frage ich mich ernsthaft :Hier fand ich die Antwort :Die Freiheit ist das Schönste auf ErdenSie muß behütet und verteidigt werdendrum braucht sie viel 'Patronenund Panzer und KanonenDie Freiheit ist gerecht nach allen SeitenSagt: "Jedermann nach seinen Fähigkeiten!"Doch Hinterrücks sorgt für RaisonDer liebe Gott als CompagnonDie Freiheit ist die Freundin reicher LeuteSie hängen an ihr mit besonderer FreudeSie stoßen sich an ihr gesundUnd dabei kommt sie auf den HundDie Freiheit klopft uns freundlich auf den RückenSie pflegt in leichten Slang sich auszudrückenIm Handumdrehen machen wirEin sauberes Geschäft aus ihrDie Freiheit schreitet fort auf allen WegenKein Schlaukopf stellt sich ihr entgegenWer sich in ihrem Schußfeld rührtIst selber schuld, wenn er krepiertDie Freiheit lässt ein buntes Fähnchen wehenMit Sternen und mit Streifen wohl versehenErblickt ihr so ein Ding im LandDann nehmt die Beine in die HandDie Freiheit trägt die besten AnziehsachenFährt große Autos und kann alles machenDrum sorgt euch nicht, solang ihr sehtWie gut es uns'rer Freiheit gehtDie Freiheit ist das Schönste auf der ErdenSie muß behütet und verteidigt werdenWoran es höchstwahrscheinlich liegtDas man sie nie zu fassen kriegt.( Quelle...lyrix.at....Text Fritz Graßhoff / Musik Lothar "Black" Lechleiter);-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))