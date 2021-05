Die Kunst der Langsamkeit

Aber wo ist das Land, wo ist der Ort, wo findet der Reisende die Ruhe der Langsamkeit in sich, in seiner Seele.Es ist das Naturparadies und Biosphärenreservat, mit seinen vielfach unberührten Wäldern und Wiesen, dem herrlichen Werbellinsee und dem weltbekanntenIm Land des großen deutschen Schriftstellers Theodor Fontane, der Mark-Brandenburg.1272 erfolgte der Bau des hochgotischen Backstein-Klosters Chorin. Es war der erste Großbau der Mark-Brandenburg.Im Kloster lebten 270 Jahre lang Mönche des Zisterzienserordens in stiller Eisamkeit verbunden mit der jungfräulichen Natur. 1542 wurde das Kloster aufgelöst.Es begann der teilweise Verfall des Klosters.Im 19.Jahrhundert begann die nachreformatorische Nutzung und Wiederentdeckung des Klosters. Kein Geringerer alseiner der größten Baumeister des 19.Jahrhunderts wurde auf seinen Reisen ab 1810 auf das Kloster aufmerksam. Er erkannte als erster den Wert des gotischen Bauwerkes und überzeugte das preußische Königshaus, die Reste des Klosters zu erhalten.Dem Besucher lädt heute das Kloster ein, für einige Stunden vom Lärm des Alltags abzuschalten. In Stille und Schweigen kann er das Kloster erleben. Es bietet Raum zur inneren Einkehr. Auch noch nach vielen Jahrhunderten ist der Geist der Zisterziener zu spüren.An besonderen Tagen kann der kulturell interessierter Besucher aber auch musische Stunden verbringen.Als herausragender Höhepunkt gilt derJedes Jahr zwischen Juli und August finden in diesem Rahmen klassische Open Air Konzerte vor beeindruckender historischer Kulisse statt. Sinfoniekonzerte, A-Capella, Chorgesang und Bläserklang laden zum Verweilen und Genießen ein.Der weltberühmteist tratitionell jeses Jahr Stargast im großen Saal der Klosterkirche. Ein unvergesslich musisches Erlebnis!Wie haben die Mönche damals im Kloster Chorin gelebt?Ein Animationsfilm im ehemaligen zentralen Versammlungsraum der Mönche, dem Kapitelsaal, zeigt das geistliche Leben der Mönche jener Zeit.Ihre Ordenstracht sowie Ausstattung und Alltagsgegenstände entsprechen dem zisterziensischen Alltag im 14. und 15. Jahrhundert.Der Film hat auf mich einen großen Eindruck hinterlassen über das Leben in einer damals noch intakten Welt...Maßhaltigkeit in unserer Zeit würde der Umwelt und der Gesellschaft gut zu Gesicht stehen!