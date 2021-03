Die AMPEL steht auf GRÜN...

macht weiterhin Schlagzeilen, nachdem Patienten nach einer AstraZeneca-Impfung an einer Thrombose im Gehirn verstorben sind.Danach wurde in vielen Ländern der EU die Verabreichung des Impfstoffes gestoppt. Das war vor einigen Tagen.Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat daraufhin eine Untersuchung eingeleitet. Diedauerte 2-3 Tage, dann wurde der Impfstoff wieder frei gegeben. Ein sehr kurzer Zeitraum, um klare aussagekräftige wissenschaftliche Belege zu erzielen!Die entscheidente Botschaft der EMA-Expertin Frau Dr. Sabine Straus ist: "Es konnte keinZusammenhang hergestellt werde." Die Thrombosen und die Impfungen stünden nichtin Verbindung zueinander. Es soll aber im Beipackzettel (WOW!) ein Hinweis über die Risiken geben und Ärzte sowie Krankenpflegerpersonal nochmal (WOW!) darauf hingewiesen werden.So einfach ist das!Greifswalder Forscher der Unimedizin Greifswald haben sich sofort nach den Todesfällen und dem Impfstopp an das Paul-Ehrlich-Institut gewandt, um Blutproben von betroffenen Patienten zu bekommen. Es wurde ihnen daraufhin sechs Blutproben von Thrombosepatienten zur Verfügung gestellt.Bei der Untersuchung der Proben stellten die Forscher fest, dass der Impfstoff die Blutplättchen, also die Thrombozyten, aktiviert. Das passiert normalerweise im Körper nur bei einer Wundheilung, wenn das Blut gerinnt und die Wunde verschließt. Durch die Impfung werde bei einigen Patienten ein Mechanismus aktiviert, der zur Bildung von Blutgerinnseln im Gehirn führe. Da der Mechanismus so klar identifiziert worden sei, habe auch eine gezielte Behandlungsmöglichkeit entwickelt werden können. Betroffenen könne nun ein Wirkstoff verabreicht werden, der gegen die Thrombose hilft.Die Unimedizin betonte, der Erfolg sei nur möglich gewesen durch die Zusammenarbeit mit dem Paul-Ehrlich-Institut und Ärzten aus Österreich - dort war eine Krankenschwester nach einer AstraZeneca-Impfung an einer Thrombose im Gehirn verstorben.Eine Behandlung mit dem Wirkstoff sei nur nach der Bildung eines Blutgerinnsels möglich. Eine Garantie kann niemand geben...Alles schön und gut. Hier fällt mir immer das übliche Statement der Polizei ein:Aber dann ist es meist zu spät...Welch eine Zuversicht für die Menschendie mit AstraZeneca geimpft wurden oder werden. Der Impfstoff hat an Glaubwürdigkeit verloren. Das Vertrauen in den Impfstoff ist gesunken, auch weil er sowieso als Vektorimpfstoff nur eine Wirksamkeit von 60-70% haben soll.Das Konstrukt EU mit seinemin Brüssel ist wie bei vielen anderen Problemen auch, nicht in der Lage, die vorhandenen technischen, pharmazeutischen und personellen Ressourcen zu bündeln und einen einheitlichen Impfstoff zu entwickeln und zu produzieren. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und jeder möchte den größten finanziellen Nutzen daraus ziehen.Und der Lobbyismus soll auch eine tragende Rolle spielen.Honi soit qui mal y pense...