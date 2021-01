Der programmierte Wahnsinn

Ich hab nur gehört, dass sie es nicht gesagt hat, obwohl die wieder gesagt hat, dass sie es gesagt hat.Wer hat denn nun gesagt, dass die etwas gesagt hat. Bist du schon geimpft worden .Nein, wer hat denn das nun wieder gesagt. Na der hat gesagt, dass die es gesagt hat, die aber wieder gesagt hat, dass sie nichts gesagt hat, obwohl der gesagt hat, dass sie es gesagt hat.Gehst du mit Maske, wenn du etwas sagst. Nein ich sage nichts.Aber die hat doch gesagt, dass du es gesagt hast, auch wenn die gesagt hat, dass die es gesagt hat, hat die wieder gesagt, dass die es gesagt hat.Was hat der Virologe gesagt. Nichts.Wieso, die hat doch gesagt, dass er was gesagt hat, obwohl die schon wieder gesagt hat, dass er was gesagt hat, hat die gesagt , dass er nichts gesagt hat.Die Expertin von Hart aber Fair hat gestern etwas gesagt, hat die da gesagt. Nichts hat sie gesagt, obwohl der da gesagt hat, dass sie etwas gesagt hat, hat die gesagt, dass sie nichts gesagt hat.Der Minister hat es doch aber gesagt, hat die gesagt. Nein er hat nichts gesagt, hat die gesagt, obwohl sie gesagt hat, dass sie es gesagt hat, hat aber wiederum die gesagt, dass sie nichts gesagt hat.Und dann dieser Journalist, was der gesagt hat, das kann sie niemanden sagen. Sie hat es aber doch gesagt, obwohl sie gesagt hat, dass sie nichts gesagt hat, hat der wieder gesagt, dass sie es gesagt hat.Roland Peyrer