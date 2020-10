Aus der Haut fahren!

Was veranlasst uns zu solch abstrusen Gedanken?Es geschehen schreckliche Dinge auf dieser Erde und treten Personen ans Tageslicht, wo man sich fragt, kommen sie von einem anderen Stern oder ist ihr "Mikroprozessor" außer Kontrolle geraten.Wut, Verärgerung und Schmerz ergreift den Menschen.Dann möchte er in eine andere Haut schlüpfen. In die Haut derer, die von sich behaupten, angeblich das Nonplusultra erfunden zu haben und über den Dingen zu stehen.Sie stellen sich auf jedem Fall so dar.Dass das ein Trugschluß ist, hat Eugen Roth in einer seiner berühmten Verse auf köstliche Art und Weise widerlegt :LGUnd bitte denkt daran >>>>>>>> heute ist der letzte Dienstag in dieser Woche.