AN ALLE...AN ALLE

Er wurde nicht erhöhrt....Heute sende ich einen Ruf an Alle Corona- und Trump Experten auf myheimat:seit Wochen und Monaten werden wir jeden Tag mit Expertisen, Diskussionen und Kommentaren über Corona und Trump "befeuert." Reicht es nicht, wenn wir täglich in den Massenmedien mit den gleichen Informationen überfüttert werden!Wir sind erwachsen genug, uns ein Urteil und Bewertung über diese Pantemie und dem intelligentesten USA Präsidenten aller Zeiten selbst zu bilden!Muß denn auf myheimat immer und immer wieder die gleiche Platte aufgelegt werden!Sollten wir nicht über den wahren Sinn des Lebens nachdenken?Der Sinn des Lebens - was ist das?Viele haben sich schon diese Frage gestellt.Die Welt und die Menschen stehen in der heutigen Zei einer schweren Krise gegenüber. Es kommmt zu existensziellen Veränderungen und ungewohnten Lebensführungen. In solchen schweren Zeiten hinterfragt man das eigene Leben, die eigene Lebensweise, das eigene Handeln und das der Anderen. Man hinterfragt die poitischen-und gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten, Krisen zu bewältigen.Oftmals schöpft der Mensch aber gerade aus solchen Lebenssituationen neue Kraft, neue Erkenntnisse und stellt sich daraus die Frage über den Sinn des Lebens.Lieben und geliebt zu werden, das ist - aus philosophischer Sicht - die überragend simple Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.Liebe ist die Kraft, die instande ist, allen Menschen den Grundcharakter für ein friedliches Miteinander auf dem Weg zu geben...Hermann Hesse