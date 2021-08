A F G H A N I S T AN

Die "Verteidigung der Freiheit" am Hindukusch ist beendet!Die politisch Verantwortlichen schweigen.Wie immer werden Mißerfoge im Keime erstickt. Was nicht sein darf, darf nicht sein.Und das Ergebnis des "Freiheitskampfes"?59 junge, hoffnungsvole Menschen haben ihr Leben geopfert!Und...und....und, ich erspare mir weitere niederschmetternde "Erfolge"!Der Großteil der deutschen Bevölkerung war gegen den Kriegseinsatz (und es war ein Kriegseinsatz!!) in Afghanistan.Die Täter und Hauptverantwortlichen für den todbringenden Einsatz in Afghanistan sitzen im Deutschen Bundestag, ausgenommen die Fraktion der Linken (damals PDS)!Es lebe die Freiheit!