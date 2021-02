LEBENSMITTEL RETTEN



Zur Zeit kann die Ausstellung eines Tafelausweises nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter Tel. 06142-409670 erfolgen.

einen gültigen Personalausweisund den entsprechenden Bescheid.Neben der formalen Berechtigung ist entscheidend, ob zum aktuellen Zeitpunkt freie Plätze verfügbar sind. Ferner ist eine Erklärung zu unterschreiben, mit der man sich verpflichtet, die Ware nur zum privaten Zweck zu nutzen und selbst Sorge dafür zu tragen, die Lebensmittel zu prüfen. Der Abholer stellt die Tafel hiermit von der Haftung durch die Ausgabe von Lebensmitteln frei und verzichtet auf Ansprüche gegen die Tafel Rüsselsheim.Nach positivem Bescheid wird der Tafelausweis ausgehändigt und können an einem Ausgabetag pro Woche Lebensmittel abholen.Die Lebensmittelausgabe funktioniert nach einem Rotationsprinzip, d.h. jede Buchstabengruppe beginnt jede Woche zu einer anderen Uhrzeit. Der Ausgabeplan, der am Ende des Vorjahres ausgegeben wird, gilt für das ganze Jahr.Die Neuaufnahme erfolgt durch unseren Kooperationspartner Caritas in den Räumen der Tafel Rüsselsheim in derHans-Sachs-Str. 86d, Montag 10:00 bis 11:30 Uhr.Pro Ausgabe zahlt jeder Abholer 2,00 Euro.