HARZ: SÜDHARZ - BREITENSTEIN - LUDETAL - STOLBERG

Schloss Stolberg

Rückweg über den Paul - Hepach - Weg

hatte zu einer Wanderung eingeladen. Für denwar eine Sturmwanderung ausgegeben. Der kleine, von dem unsere Wanderung begann, ist zwar über 30 km vom Brockengipfel entfernt, aber die Auswirkungen deswaren auch dort noch deutlich zu spüren. Über einen feuchten Wiesenweg erreichten wir nach ca. 250 m den von Breitenstein nachführenden. Hier war fast nichts mehr von dem atemberaubenden kalten Sturmwind, der uns auf den Wiesenweg begleitete, zu spüren. Bald erreichten wir über dem Stadtweg das.. Dieser, bei Breitenstein entspringender, Bach ist einer der drei Bäche, die sich in der Fachwerkstadt Stolberg zurvereinen. Auf dem Weg nach Stolberg münden mehrere Bäche bzw. Rinnsale in die Lude. Am Ortseingang von Stolberg durchfließt bzw. umfließt die Lude das ehemalige. Auch dieses beliebte Freibad konnte die politische Wende nicht überleben. Vom Freibad ging es nun steil hinauf zum. Durch das, im Röhrteich, aufgestaute Quellwasser, konnte das Schloss durch ein Rohrsystem mit Wasser versorgt werden. Über diegelangten wir zum. Etwa auf der Hälfte der Hirschallee befindet sich das, von denim Jahre 1911 als, errichtete. Zu dieser Zeit war die Obere Hirschallee noch eine fürstliche. Am Hirschdenkmal legten wir eine Rastpause ein. Anschließend wanderten wir weiter zum Schloss.Am Schloss angekommen, mussten wir feststellen, dass das Schloss noch immer eine große Baustelle ist. Nachdem dieim Jahre 2002des Schlosses geworden ist, erfolgen seit 2006 Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten. desselben. An dem Projekt beteiligt sind dieNach Fertigstellung soll dort hoch obenüberStolberg einDasStolberger Schloss war seit dem 12. Jahrhundert im Besitz derund späterenBis zu der 1945 durchgeführten Enteignung wurden in den 7 Jahrhundertenmehrfach Umbauten an dem früheren Burg und dem jetzigen Schloss durchgeführt.Nach der Besichtigung des, z.Zt. wieder zugänglichen, Schlosshofes und einen Blick auf das Stolberger Ludetal mit derund demhieß es nun wieder die Rücktour anzutreten. Hierfür wählte unser bewährter, denaus. Auf diesem Weg, der durch mehrereführte, kamen wir aman einervorbei. Der Tanngarten war einst eine Ausflugsgaststätte, später war es zu DDR - Zeiten ein Betriebsferienheim. Seit 1994 hat sich an dieser Stelle die Verwaltung eines großen Baubetriebs angesiedelt. Bis zum Parkplatz war es nun nicht mehr weit. Nach ca.15 km - verbunden mit vielen Höhenmetern - (Stolberg liegt etwa 250 m tiefer als Breitenstein) endete unsere Wanderung. Mein Dankeschön geht an unseren Wanderführer für die unvergesslich schöne Wanderung. Zur Ergänzung meines Beitrages habe mal wieder in meinem Archiv gekramt