Kabarettabend "Stubenreinn"

Rottenbuch : Kunstcafè am Tor |

Wenn Alexandra Stiglmeier, vom ganz „normalen Familienwahnsinn“ erzählt, bleibt kein Auge trocken. Die Kabarettistin und Theaterautorin aus Peiting reflektiert gern die Schwächen beider Geschlechter und nimmt dabei den ganz normalen Alltag auf die Schippe. Denn wenn sich die Ehemänner in der Stube „rumbelzen“, und ihr geliebtes Sofa vollbröseln, die Kinder einem den Schlaf rauben und sich außerdem in der guten Stube noch andere Stubenhocker breitmachen, hilft kein jammern mehr. Da muss gehandelt werden! Also Schluss mit „ Hotel Mama“! Nur, wie fegt man diese Bagage allesamt aus der Stube? Ob bei den Kindern aushungern hilft? Mmmh…. Und wohin aber dann mit dem Mann?

Wie gut, dass die Stiglmeier mit raffiniert ausgedachten Kostümen, und verschiedenen Dialekten ruck zuck, in verschiedenste Charaktere schlüpfen kann. So tauchen in der Stube ganz plötzlich,

„die Strickerweiber“ auf. Ja und die kommen dann auf die witzigsten Ideen. Da ist die Waltraut, die ihren Mann schon mal gern einfriert. Da ist die Russin Olga, die Ihren Mann für Stunden im Baumarkt abstellt, und auch die Leni aus dem Allgäu, hat die seltsamsten Gedanken, wie man so einen Mann am besten entsorgen kann.



„Stubenrein“ verspricht einen kurzweiligen, unterhaltsamen Abend für Sie und Ihn - und Jung und Alt. Und so richtig zum Lachen.