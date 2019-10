Anzeige

Totalversagen der vermeintlichen Elite in Politik und Wirtschaft !!!!!

Seit Jahren = selbst einfach gestrickten Gemütern ( Bürgern ) klar die vermeintliche

Elite in Politik und Wirtschaft in Deutschland ist total unfähig, und versagt auf der ganzen Linie.

Die vermeintliche Elite hat seit Jahren NICHT mehr das Gemeinwohl der Bürger im Blick sondern NUR NOCH Profitgier und Selbstsucht beherrschen diese Politikerkaste.



Diese schädliche Mentalität hat sich, wie ein unheilbares Krebsgeschwür, in allen Parteien festgesetzt.

Die positive Energie die notwendig wäre pragmatische Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten ist abhanden gekommen.

Der Grund liegt auch darin jedweder Anstand und jedwede moralische Grundlage ist unter die Räder gekommen.

In der Wirtschaft hat sich seit -zig Jahren ebenfalls, selbst für einfach gestrickte Gemüter ( Bürger ) der Raubtierkapitalismus US amerikanischer Ausprägung wie eine

ausufernde Krebsgeschwulst, mit weitverzweigten Metastasen, breitgemacht.

Die angebliche Vollbeschäftigung täuscht oberflächlich darüber hinweg Millionen von Vollzeitbeschäftigten können von den unmenschlichen ( unwürdigen ) Hungerlöhnen

NICHT existieren.

Wer setzt diesem unmoralischen Treiben endlich ein Ende ? Wer ?

Millionen brave Bürger, die voll im Erwerbsleben gestanden haben, müssen mit einem

nicht mal Existenzminimum dahinvegetieren.

Zum Dank für ein jahrzehntelanges Erwerbsleben, mit Hungerlohn, vegetieren diese normalen deutschen Michel dann im Pflegefall ,mit noch einem Leidensgenossen in

einer Kammer, zusammen gepfercht dahin.

Dies widerspricht selbst der Menschen rechtscharta der Vereinten Nationen !!

Die Vorstände der gesetzlichen Krankenkassen stopfen sich die Taschen voll, bei

jährlichen Gehältern bis weit über 300 000,oo EURO plus Zulagen.

Wer setzt diesem unmoralischen Treiben endlich ein Ende? Wer ?

Die gesetzlichen Zwangskrankenkassen mit Zwangsbeiträgen, auch in der Zwangspflegekasse, müssen einer deutschen "solidarischen" gesetzlichen Krankenkasse sowie solidarischen Pflegepflichtkasse für ALLE weichen. Es gibt KEINE andere sinnvolle Alternative hierzu !

Seit Jahren wird der Begriff Solidarität gerade von denen strapaziert die die Allgemeinheit ausbeuten !







Gefällt mir