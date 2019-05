Anzeige

Pro Europa-Pro Europa-Pro Europa-Pro Europa-Pro Europa-Pro Europa-Pro Europa

Die Europawahl = die Gelegenheit sich zu einem gemeinsamen Europa zu bekennen.



Ungeachtet vielerlei ungelöster Probleme ist das vereinte Europa einzige Chance, für die europäische Völkerfamilie, gemeinsam im turbulenten Weltgeschehen zu bestehen.

Wichtige Voraussetzung hierzu ist jedoch eine selbstbewusste, gemeinsame z.B. robuste Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Verteidigungspolitik, ohne Einmischung der USA !

Europa benötigt, im Rahmen einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, gemeinsame, einheitlich geführte Streitkräfte. Nationale Egoismen müssen zurückstehen. England gehört, ohne wenn und aber, zur europäischen Familie, genauso wie Frankreich und Italien.

Die europäische Industrie ist technologisch und ökonomisch selbst in der Lage selbstbewusst den USA entgegenzutreten. Europa den Europäern buy european products.



Eine gemeinsame Bildungsoffensive und Arbeitsmarktpolitik, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Europa ist die besten Geldanlage für die Zukunft..



Die ausgesetzte Wehrpflicht in Deutschland muss sofort außer Kraft gesetzt werden. Alle deutschen jungen Männer und Frauen müssen, aussnahmslos, je nach körperlicher und geistiger Konstitution, sich für die gemeinsamen demokratischen Werte " aktiv " einsetzen.



Wer auf Kosten der Allgemeinheit (Steuerzahler) studiert ist verpflichtet, vor Aufnahme des Studiums, in Vorleistung zu treten, durch Einsatz für die Allgemeinheit. (Pflegebereich,THW, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundeswehr, Polizei)



Der Grundstein für eine europäische Völkerfamilie wird im jeweiligen Land gelegt.....

Es gibt viel zu tun in Europa. Wir Europäer müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen , sonst wird Europa ein Spielball außereuropäischer Mächte....( USA, China )

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: