Pro Europa den Europäern nicht raffgierigen Weltkonzernen (USA) !

anlässlich der begonnenen Europawahl 2019 muss jedem Wähler und Nichtwähler klar sein / werden jetzt werden die Weichen gestellt wohin die REISE unseres Kontinentes hingeht.

Wollen wir als Europäer weiterhin der Wurmfortsatz der USA, mit einem durchgeknallten Trump sein / bleiben ? oder wollen wir uns als Europäer endlich zusammenraufen und emanzipieren. Die Pubertät und Flegeljahre sind vorbei. Der verschlafene " europäische " Michel muss endlich aufwachen, jetzt.

Außereuropäische ( USA) Konzerne, die in Europa weiterhin Geschäfte machen wollen, müssen, ab sofort, aber auch zwingend angemessene Steuern zahlen.... JETZT.

Europa muss in der Abwehr gegen die wahnwitzige Politik des Trump-Clans endlich zusammenstehen. Wer weltweit Konflikte und Kriege anzettelt, statt eindämmt, dem muss jedwede Unterstützung der Europäer entzogen werden. JETZT sofort.



Alle US amerikanischen Truppen müssen Europa zeitnah verlassen. Die Voraussetzung hierzu EUROPA muss dringlich insgesamt massiv aufrüsten, um selbst robust für seine Sicherheit zu sorgen. Außereuropäische Einsätze europäischer Truppen müssen auf ein Minimum begrenzt werden, oder gar komplett eingestellt werden ( Afghanistan )

Elitäre, lebenswichtige europäische Interessen werden NICHT am Hindukusch verteidigt, zumindest NICHT mit Waffengewalt.

Also an diesem Wochenende gilt es Farbe zu bekennen PRO EUROPA .... PRO EUROPA

