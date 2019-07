Anzeige

Pflegeaufstand gegen Diktatur von Krankenkassen u. Medizinischen Dienst !!!

im Bewusstsein die Pflege = eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich aber auch "alle Bevölkerungsschichten" solidarisch an der Finanzierung beteiligen müssen ! Um diese Solidarität zu erreichen = die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung mit Pflegeversicherung für "alle" zwingend erforderlich ! Um die steigenden Anforderungen in der Pflege zu bewältigen müssen aber auch die Pflegefachkräfte mit einem Einkommen ausgestattet werden wovon sich menschenwürdig leben lässt. Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geforderte Mindestlohn von 14,00 € ist eine Verhöhnung der über 1,3 Millionen Pflegefachkräfte in Deutschland. Durch Abschaffung aller entbehrlichen gesetzlichen Krankenkassen würden viele Milliarden EURO eingespart werden. Solange Kassenvorstände gesetzlicher Krankenkassen ein Jahresgehalt von 250 000 bis 375 000 Euro, mit weiter steigenden Tendenz beziehen, müssen wir die wir dieses

Selbstbedienungskartell zwangsweise durch Zwangsbeiträge finanzieren auf die Barrikaden gehen.... JETZT....JETZT...

Der medizinische Dienst in Deutschland verschlingt jährlich ebenfalls, mit steigender Tendenz, mehr als 3 Milliarden EURO an Kosten. Die etwa 14 000 hochqualifizierten Fachpflegekräfte werden dringlich in der Pflege gebraucht. Diese Fachpflegekräfte werden sich jedoch mit Händen und Füßen dagegen wehren für einen Mindestlohn von 14,00 € nochmals in der Pflege zu arbeiten !

Diese Situation müssen wir, die wir dieses sich selbst verwaltende und sich selbst kontrollierende System, zwangsfinanzieren rasch beenden. JETZT ....JETZT ....

