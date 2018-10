Anzeige

GroKo CDU-SPD-und CSU schröpft uns Steuerbürger trotz Milliarden Steuerüberschüssen !!

laut heutigen Meldungen hat die Gro Ko , bestehend auch aus CSU Ministern, Beschluss



gefasst den Pflegebeitrag von 2,55% (ohne Kinder) um 0,5 % auf 3,05 % MASSIV



anzuheben. Für Personen ohne Kinder von 2,8% auf 3,30 % anzuheben. Viele



Bundesbürger haben noch in Erinnerung ? bei letzten Erhöhung des Pflegebeitrages zum



1.Januar 2017 wurde uns, dem Wahlvolk, definitiv zugesagt die Pflegebeiträge bleiben bis



" mindestens " in das Jahr 2022 stabil. Wer hat da ein kurzes Gedächtnis ?



Was ist daraus geworden ? Diese Gro Ko bricht Zusagen, mit aktiver Beteiligung der CSU



Regierungsriege.......



Am Wochenende haben wir Wähler die Möglichkeit diese CSU Staatsregierung abzustrafen.



Jetzt ! Jetzt ! Jetzt !

