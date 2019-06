Anzeige

gegen Kahlschlag der Krankenhäuser in ländlichen Gebieten protestieren...JETZT

der Kahlschlag ( die Schließung ) von Krankenhäusern in ländlichen Gebieten, muss durch massive Proteste von uns, den Patienten , aktiv bekämpft werden.



Das Gemeinwohl aller Bewohner in ländlichen Gebieten, wie in Bayern, hat zwingend Vorrang vor dem Gewinnstreben, gerade auch privater Krankenhausbetreiber.



Es kann NICHT sein das Wohlergehen, die Gesundheit der Bevölkerung, unter dem Aspekt

Profite um jeden Preis zu sehen.



Die ländliche Bevölkerung muss aufbegehren auch gegen solche sogenannten " Gesundheitspolitiker " wie Prof. Ullmann / Würzburg ( FDP) der sich im Bundestag vehement für die Schließung ländlicher Krankenhäuser stark macht.



Straft solche Mitglieder, auch des Bundestag, sowie des bayerischen Landtages durch massive Protestschreiben und öffentliche Proteste ab.



Wenn Ärzte die sich mit Patienten solidarisieren, was den Erhalt ländlicher Krankenhäuser anlangt, von der bayerischen Staatsregierung " kriminalisiert werden ? ist es bereits 5 nach 12 Uhr. Die Grundfesten der Demokratie sind anlässlich des Jubiläums massiv in Gefahr!



Schreckt den noch bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in seinem Urlaub auf.



Wenn die bayerischen gutgläubigen Michel nicht endlich die Zipfelmütze von den Augen nehmen und die harten Realitäten zur Kenntnis nehmen wollen geht die Demokratie vor die Hunde.

Das Grundgesetz ist das Fundament auf dem unsere demokratische Werteordnung ruht.



Wir Bürger müssen für unsere Grundrechte einstehen, nicht bornierte Politprofis.



Aufwachen die Demokratie ist es wert sich vehement und lautstark für den Erhalt der Demokratie in allen Lebensbereichen einzusetzen.



Immerhin gibt es auch das Widerstandsrecht, verankert im Grundgesetz......

