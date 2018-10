Anzeige

Freiwillige Vereinigung der Pflegenden in Bayern (KöR) -GEMEINSAM-DIREKT-STARK

die Vereinigung der Pflegenden in Bayern ( Körperschaft des öffentlichen Rechtes ) wird ausschließlich aus Steuergeldern finanziert, NICHT aus ZWANGSBEITRÄGEN wie dies

von Prof.(LIMA) Dr. med. dent. Peter Bauer ( FREIE WÄHLER ) vehement uneinsichtig immer wieder gefordert wird.

Die bayerische Gesundheitsministerin Frau Dr. med. Melanie Huml ( CSU) hat sich für die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, mit freiwilliger Mitgliedschaft, stetig und persönlich immer wieder eingesetzt, Hochachtung !

Frau Dr. med. Huml hat dies sogar gegen Markus Söder durchgesetzt, der sich als kurzzeitiger bayerischer Gesundheitsminister ebenfalls für eine ZWANGSPFLEGEKAMMER mit ZWANGSMITGLIEDSCHAFT stark gemacht hat. Die bayerischen FREIEN Wähler, mit Prof.(LIMA) Bauer , penetrieren diese alte Södersche Forderung weiterhin vehement. Dies kann eben NUR bedeuten die FREIEN WÄHLER wollen sich Markus Söder als künftiger Koalitionspartner andienen ! Offensichtlich rechnen die FREIEN Wähler mit dem Wiedereinzug in den bayerischen Landtag. Wenn da die Granden der FREIEN Wähler nicht

die Rechnung ohne die tausenden bayerischen Pflegekräfte gemacht haben.

Neben der unangemessen niedrigen Entlohnung sollen die bayerischen Pflegekräfte auch noch zusätzlich die Zwangsgründung der bayerischen Zwangspflegekammer mit Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträgen finanzieren.

Wahltag ist Zahltag .....Kandidaten der angeblich FREIEN Wähler abwählen...vom Landtag

fernhalten, dann können diese Kandidaten UNS keinen Schaden zufügen !!!

Dies gilt natürlich auch für den Bezirkstag...... abwählen.....

Gefällt mir