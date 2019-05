Anzeige

Europawahl 2019 - Schicksalswahl - unbedingt Wählen - Nicht verweigern !

Alle wahlberechtigten EU-Bürger sollten erkennen 2019 = die Schicksalswahl an sich ! Die Devise muss sein, unbedingt das Wahlrecht nutzen, und gerade auch Parteien abstrafen die schon bisher unsere Interessen in Europa-Deutschland-Bayern leider NICHT mehr wahrnehmen. Dazu gehört die FDP, als LOBBY-Partei, die die Interessen von uns Otto-Normalverbrauchern, seit Jahren, leider NICHT mehr wahrnimmt.

Prof. Dr. Andrew Ullmann ) Würzburg ) FDP Mitglied des Bundestages, verbreitet plakativ die Devise " Ärztemangel sei ein Märchen". Im übrigen votiert Prof. Dr. Ullmann (FDP)für die Schließung von, wie er verbreitet ....viel zu viele Krankenhausbetten in viel zu kleinen Krankenhäusern !! Dies bedeutet für uns Bürger in ländlichen Gebieten (Bayern) die FDP wird die ärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten, brutal ausdünnen, auf Kosten von uns Otto-Normalbürgern !

Der Präsident der Bundesärztekammer Prof. Frank Ulrich Montgomery dagegen vertritt genau die Gegenposition. Die amtierende Bundesregierung sieht die Gesamtsituation ebenfalls differenziert....Der Trend geht dahin, seitens Ärzten, zu mehr Teilzeitbeschäftigung. Bundesregierung widerspricht ausdrücklich Prof. Dr. Ullmann insoweit als Probleme bei der Nachbesetzung / Neubesetzung von Arztsitzen in gerade ländlichen Gebieten hinreichend bekannt sind. Wenn jeder 8.Arzt bereits aus dem Ausland kommt, mit Sprachproblemen ( deutsch ) beschäftigt ,sollten unbedingt die Warnlampen aufleuchten. ( Sprachkurse ) sind zwingend notwendig !!

Zurück zur Kernproblematik, wir Otto Normalverbraucher müssen die EUROPAWAHL nutzen um Parteien wie die FDP, CSU / CDU , SPD abzustrafen.

Unbedingt das Wahlrecht nutzen ....Wahlrecht = Wahlpflicht !!

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: