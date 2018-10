Anzeige

Bürgerrechte in Gefahr CSU will Polizeiaufgabengesetz-Überwachungsgesetz durchsetzen

kurz vor der bayerischen Landtagswahl muss" jedem "wahlberechtigten bayerischen Bürger



klar sein, wer CSU wählt, wählt die künftige CSU Staatsregierung die durch Einführung des



Polizeiaufgabengesetzes die Bürgerrechte "jedes einzelnen Bürgers" massivst einschränken



wird. Das Polizeiaufgabengesetz = ein Überwachungsgesetz das die gesetzestreuen



bayerischen Bürger unter Generalverdacht stellt, und Misstrauen sät. Wenn es so sein sollte



wie Markus Söder " offiziell " behauptet Bayern sei das sicherste Bundesland wozu dann



ein solches Polizeiaufgabengesetz ??

Als ehemaliger Polizeivollzugsbeamter des Bundes ( BGS ) der seine körperliche Unversehrtheit für die Bürger der BRD stetig riskiert hat, rufe ich Sie auf widersetzen Sie sich mit " allen Kräften" den undemokratischen Tendenzen der CSU Staatsregierung

die Bürgerrechte massivst einzuschränken.

Wiewohl die anderen Parteien im Maximilianeum sich einmalig einig mit einer Klage gegen das Polizeiaufgabengesetz zusammengetan haben.

Nach den Landtagswahlen wird auch diese Episode vergessen sein !



Die Macht ruft, nachdem absehbar ist, die CSU wird eine grandiose Wahlniederlage erleiden.

Allerdings die sogenannten FREIEN Wähler z.B. wollen um JEDEN Preis an die Macht,

Zwangspflegekammer mit Zwangsbeiträgen für die bayerischen Pflegekräfte einführen.



Am Wochenende ist Wahltag und die bayerischen Wähler haben die Wahl der Qual entweder

Pest oder Cholera....

Gefällt mir