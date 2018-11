Mein Oktober 2018: Auf den Nordpfaden in Moor und Geest unterwegs

Im

Landkreis Rotenburg (Wümme) gibt es 24 Wandertouren, die durch eine abwechslungsreiche Landschaft führen. Ausgedehnte Wälder, Heideflächen, faszinierende Moorlandschaften, Wiesen und Felder, mäandernde Flussläufe, Seen und vieles mehr lenken die Wanderer davon ab, dass sie tatsächlich vier und mehr Stunden auf einem Pfad unterwegs sind. Bis auf den Pfad Eichholz und Franzhorn sind die Pfade gut ausgeschildert.

Wir waren auf folgenden Pfaden unterwegs:Ein Moorerlebnispfad und zwei Beobachtungstürme waren im Oktober das Ziel, um abends Kraniche zu beobachten. Auch tagsüber gab es jede Menge Kraniche auf den Feldern.Steilhänge, Ufergehölze, Feuchtwiesen und dichte Auwälder machen den Reiz dieses Pfades aus. Die Oste mit ihrem natürlichen Verlauf zählt zu den schönsten Flusstälern Norddeutschlands.Dieser Weg startet im Dorf Nartum. Hier hat der Schriftsteller Walter Kempowski 42 Jahre im Haus Kreienhoop gelebt. Das Haus kann besichtigt werden (www.kempowski-stiftung.de). Im Ort befindet sich auch eine Motormühle.Wie der Name schon sagt, sind stehen hier zwei Mühlen im Mittelpunkt. Die idyllisch an der Oste gelegene Wassermühle Eitzmühlen ist heute ein Restaurant und Café. Die Wassermühle Bademühlen liegt malerisch an einem Teich mit kleinem Park.Ziel ist hier der Moorerlebnispfad. Der malerische Moorteich war leider ausgetrocknet. Die Anlage bietet Ruheplätze in einer ruhigen Landschaft.Hier durchstreift man ein großes Waldgebiet mit zum Teil beeindruckenden Baumriesen.Ein besonders abwechslungsreicher Weg ist dieser Nordpfad, Auf ungefähr der Hälfte des Weges liegt der Skulpturen- und Landschaftsgarten "Blaue Leiter". Er ist ausgesprochen sehenswert und wenn der Besitzer, Herr Dr. Hans-Joachim Andres zu Hause ist, bekommt man einen Kaffee und kann im Haus eine Kunstausstellung mit Werken verschiedener Künstler besuchen (www.die-blaue-leiter.de).Startpunkt ist die Windmühle Henriette in Elm. Dann geht es in Wald-, Grün- und Ackerland.Der Eichholzer Bereich war leider schlecht ausgeschildert. Der Franzhorner Wald ist wunderschön. Es hatte leider geregnet, so dass ich bis auf ein stolzes Rindvieh hier keine Fotos gemacht hatte.Sehr schön ist der Kultur- und Erlebnispfad rund um den Vörder See in Bremervörde. Von hier führt der Weg in die Osteniederung. Auf dem Deich spaziert man mehrere Kilometer und genießt den Blick in die Landschaft.Man startet im reizvollen Ort Scheeßel und wandert eine Zeit lang an der malerischen Wümme entlang. Wunderschön ist auch der Weg durch die Vareler Heide.Auf unserem Rückweg nach Hause schauten wir noch im alten Künstlerdorf Fischerhude mit sehenswerter Kirche und netten Läden und Rotenburg (Wümme) vorbei.Nun lade ich euch ein, mit mir zusammen die Nordpfade zu betreten.