WiR 2020 stellt sich vor

Rot an der Rot : Linde |

Am 14. März 2021 findet in Baden-Württemberg die nächste Landtagswahl statt. WiR 2020 tritt erstmal zu dieser Wahl an und möchte sich daher den Wählern vorstellen. Im Wahlkreis 68 Wangen tritt als Kandidatin Anette Lenz an. Die Kandidatin und weitere Mitglieder werden am 10. März anwesend sein.

WiR freuen Uns auf ein persönliches Kennenlernen und gehaltvolle Gespräche. Gerade in den letzten Wochen haben wir festgestellt, dass ein Gespräch gut für Leib und Seele ist.

Folgender Ablauf ist geplant:

17.30 Uhr – Spaziergang durch Rot an der Rot mit kommunal- bzw. landespolitischer Themenstellung - Treffpunkt Kirchplatz

19.30 Uhr – Vorstellung der Partei und der Kandidaten mit anschließender Diskussion in der „Linde“ in Rot an der Rot

Selbstverständlich werden die derzeitigen Sicherheitsbestimmungen eingehalten