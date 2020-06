Kneippverein Ochsenhausen e.V. : Info-Vortrag Solidarische Landwirtschaft im Juni 2020

Die Solidarische Landwirtschaft Rot a. d. Rot lädt zum Info-Vortrag ein



Am Mittwoch, den 17. Juni, lädt die Solidarische Landwirtschaft Rot a. d. Rot alle Interessierten herzlich zur Info-Veranstaltung „Die Ernte teilen - Solidarische Landwirtschaft“ ein. Thema ist die Vorstellung des Projektes und die konzeptionelle und organisatorische Neuausrichtung. Beginn ist um 19 Uhr. Aufgrund der aktuellen Situation wird der Vortrag online gehalten.



Im Jahr 2016 wurde das Projekt in Zell bei Rot an der Rot gegründet. Träger des Projektes ist die Genossenschaft „Regionale Wirtschaftsgemeinschaft Allgäu eG“ mit Sitz im Landkreis Unterallgäu. Deren Ziel ist eine regionale und gemeinwohlorientierte Wirtschaftsweise. Für 2020 strebt die Kerngruppe nun eine konzeptionelle und organisatorische Neuausrichtung nach den Prinzipien der „Solidarischen Landwirtschaft“ an. Eingeladen als Referentin ist Sonja Hummel, Gründerin und Vorstandsmitglied im Verein „Solidarische Landwirtschaft Ravensburg e.V.“



Deutschlandweit wirtschaften bereits über 250 Betriebe nach dem alternativen Direktvermarktungskonzept der „Solidarischen Landwirtschaft“. Das Besondere ist, dass die Mitglieder über einen monatlichen Beitrag die laufenden Kosten des Betriebes finanzieren und im Gegenzug anteilig die gesamte Ernte erhalten.



Informationen zum bisherigen Projekt sind unter www.g-oeko-land.de zu finden, nInformationen zum Verein in Ravensburg auf www.solawi-ravensburg.de.





