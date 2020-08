Kneippverein Ochsenhausen e.V. : Die Fülle des Herbstes haltbar machen am 29.08.2020 - 15:00-18:00 Uhr

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperation mit der ReWiG Allgäu eG einen Kurs an : Lasst uns fermentieren! Mithilfe der Milchsäuregärung die Fülle des Herbstes haltbar machen und zugleich veredeln. Wir eignen uns das in unserer Region ursprüngliche Wissen wieder an und nehmen damit unsere Ernährung ein Stück weit selbst in die Hand. Fermentiertes Gemüse ist auf vielfältige Weise gesund für uns!Wir setzen einen Kraut-Mix und eine Mischung aus Wurzelgemüse an. Die mikrobiologischenGrundlagen und genaues Beobachten sind dabei genauso wichtig wie die Freude beim Tun.Workshopleiterin: Katja SchwarzKursgebühr: 35 EuroZeit: 29.08.2020 von 15- 18 UhrOrt: Permakultur-Gärtnerei im Ortsteil Zell von Rot an der Rot, Talstraße 14Gläser, Beschwerungsgewichte und/oder Gemüse nach individueller Absprache mitbringenoder über Katja beziehenmax. Teilnehmerzahl: 6Veranstalter:ReWiG Allgäu eG und Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Anmeldung: Liane Faust, E-Mail: liane.faust@rewig-allgaeu.de, Tel: 08268 908 165weitere Info : auf www.g-öko-land.deAnsprechpartner im Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. VorsitzenderDiplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen